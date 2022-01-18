«США не будет»: Жириновский призвал покупать рубли

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян вкладываться не в доллары и евро, а в рубли. Об этом, как сообщает «Ура.ру», он заявил на заседании Госдумы.

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«Люди сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте, потом некому [будет] от вас принимать евро и доллары. Ибо Америка откажется от доллара и Евросоюз будет распущен, и НАТО», - заявил Жириновский.

Он отметил, что «некоторые хапают сейчас доллары», и призвал этих людей не торопиться.

Также Жириновский заявил, что в 2024 году выборов в США не будет, так как «самой Америки не будет».

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее назвал лучшими инструментами для инвестора доллар и евро, но не в виде наличных, а в форме вложения денег в финансовые инструменты - к примеру, облигации.