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1 час назад

Песков раскрыл место возможного купания Путина на Крещение

Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, скорее всего, это будет в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков раскрыл место возможного купания Путина на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», – ответил Песков на вопрос журналистов о планах Путина на Крещение.

Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нужно с максимальной осторожностью подходить к крещенским купаниям из-за непростой эпидемиологической ситуации.

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», – пояснил митрополит.

Кроме того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в России.

Политика,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЛДПР,РИА Новости,
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