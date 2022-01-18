Песков раскрыл место возможного купания Путина на Крещение

Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, скорее всего, это будет в Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», – ответил Песков на вопрос журналистов о планах Путина на Крещение.
Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нужно с максимальной осторожностью подходить к крещенским купаниям из-за непростой эпидемиологической ситуации.
«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», – пояснил митрополит.
Кроме того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в России.