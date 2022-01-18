Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровской оккупацией

Сейчас на Украине происходит государственный террор, который можно сравнить со временами гитлеровской оккупации. Об этом заявил сегодня директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

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Выступая на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)», Нарышкин напомнил, что после «кровавого государственного переворота 2014 года» на Украине была развязана «настоящая гражданская война».

«И вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России», - заметил он.

Глава Службы внешней разведки добавил, что происходящее напоминает ему годы гитлеровской оккупации, когда на территории СССР, в том числе Украины, тысячами уничтожались мирные граждане.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». Вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

При этом 1 января в Киеве уже несколько лет проходят организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, который был одним из главных инициаторов создания в годы Великой Отечественной войны боевого крыла Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Она действовала на стороне фашистских сил и воевала против советских войск. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

В мае 2015 года действующий президент Петр Порошенко дал участникам организации статус «борцов за независимость» и право на социальные гарантии от государства.