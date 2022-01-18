Грызлов пообещал поддержку Сапеге и Дудникову

Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что дипломаты окажут поддержку арестованной в Минске россиянке Софье Сапеге и осужденному гражданину РФ Егору Дудникову. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - это одна из важных задач посольства. И степень внимания к таким гражданам не находится в прямой зависимости от общественного резонанса», - заявил Грызлов.

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По его словам, у посольства есть единый подход к поддержке россиян: речь идет о предоставлении правовой защиты их прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей и «другой посильной помощи».

«Этими принципами мы и будем руководствоваться», - заключил он, комментируя помощь Сапеге и Дудникову.

Сапега была задержана в Белоруссии после того, как в мае прошлого года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.

Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. 23-летнюю россиянку Сапегу, его девушку, задержали вместе с ним.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. Сапеге предъявили обвинение по статье о разжигании вражды. Оба они сначала находились в СИЗО, затем были переведены под домашний арест. В декабре 2021-го Сапега подала прошение о помиловании.

21-летний Дудников был арестован в Белоруссии в мае по подозрению в грубом нарушении общественного порядка. Позже ему предъявили новое обвинение - в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности.

По версии обвинения, Дудников опубликовал в одном из Telegram-каналов «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» для «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». В прокуратуре утверждали, что он также призывал к захвату власти и массовым беспорядкам.

Белорусские СМИ сообщали о написанной Дудниковым явке с повинной.

Сам россиянин утверждал, что не участвовал в протестах после выборов в Белоруссии. Также он заявлял, что его вынудили оговорить себя.