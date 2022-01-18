Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал « RT на русском », в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Анналена Бербок прибыла с официальным визитом Россию, в рамках которого состоится встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Берброк ранее сообщила, что обсудит с российским коллегой темы, которые «бросают тень», на отношения Берлина и Москвы. По данным Telegram-канала, в первую очередь политики обсудят предложения России по гарантиям безопасности.