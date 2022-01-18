Грызлов: «Наращивание сил НАТО у наших ворот не останавливается»

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. В ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. Конечно, это не остается незамеченным», — сказал Грызлов.