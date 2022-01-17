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16 минут назад

Сенатор рассказал о проблемах для Запада при отключении России от SWIFT

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в беседе с РИА Новости заявил, что Запад окажется в невыгодном для себя положении в случае отключения российской банковской системы от SWIFT, создав проблемы для его инициаторов.

Сенатор рассказал о проблемах для Запада при отключении России от SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он выразил уверенность в том, что если подобные антироссийские меры все же будут приняты, то у экономики страны хватит сил, чтобы с этим справиться. Что касается последствий, которые ждут инициаторов санкций — они тоже пострадают в значительной степени, так как достаточно часто в работе кредитных организаций в России принимает участие именно зарубежный капитал, отметил сенатор.

«Видимо, они думали, что возьмут нас "на слабо". Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию», — рассказал Абрамов.

Ранее Белый дом отреагировал на сообщения о том, что США и Европа передумали отключать Россию от SWIFT. Соединенные Штаты не исключают никаких мер из-за возможного вторжения на Украину.

Политика,Иван Абрамов,Совет Федерации,РИА Новости,
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