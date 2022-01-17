Путин отчитал Минтруд из-за нехватки помощи пенсионерам

«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами. Также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей», — говорится на сайте Кремля.