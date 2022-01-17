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52 минуты назад

Путин отчитал Минтруд из-за нехватки помощи пенсионерам

Президент России Владимир Путин потребовал от Минтруда проанализировать, почему в 2021 году уровень помощи пенсионерам не дошел до запланированных показателей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля, сообщает URA.RU.

Путин отчитал Минтруд из-за нехватки помощи пенсионерам
Фото: ReutersReuters

«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами. Также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей», — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за выполнение данного поручения президента был назначен глава Минтруда Антон Котяков. Доклад необходимо представить до 25 января 2022 года.

Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции — на 8,6%. Материнский капитал и ряд социальных пособий также будут проиндексированы согласно уровню фактической инфляции.

Политика,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд,РИА Ura.ru,
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