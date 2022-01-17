Порошенко уснул в суде и попал на видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании суда, который должен избрать ему меру пресечения. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

На кадрах видно, как Порошенко, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.