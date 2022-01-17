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41 минуту назад

Порошенко уснул в суде и попал на видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании суда, который должен избрать ему меру пресечения. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

На кадрах видно, как Порошенко, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.

Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии обвинения, будучи президентом, он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам политик считает обвинения сфальсифицированными.

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