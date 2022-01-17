Рябков обсудил с послом КНР международные темы

Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили ряд международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России .

«Стороны обсудили ряд актуальных международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России в контексте прошедших встреч с представителями США и других стран НАТО », — говорится в сообщении МИД России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны не намерены выстраивать свои дружеские отношения на основе противоборства с кем бы то ни было.