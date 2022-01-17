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42 минуты назад

Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы на год

Президент России Владимир Путин продлил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову срок государственной службы на год. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.

31 января Иванову исполнится 69 лет. Функции специального представителя он исполняет с 2016 года. До этого занимал ряд других должностей в госаппарате, в том числе был зампредседателя правительства РФ и руководителем администрации президента.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен. Решение принимается с согласия сотрудника.

Политика,Сергей Иванов,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Правительство РФ,
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