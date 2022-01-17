Лавров: «Для Киева нет плана Б»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Киева нет альтернативы минским соглашениями, эти договоренности должны досконально выполняться. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал после встречи со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

«Для украинского режима никакого плана Б быть не может, есть только минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», - сказал Лавров.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский обсудил с хорватским премьером Андреем Пленковичем опыт Загреба по «мирной реинтеграции территорий», которая проводилась под руководством специальной миссии ООН. В Киеве говорили о заинтересованности в «хорватском сценарии» по возвращению Донбасса под контроль украинских властей.

По данным ТАСС, Лавров отметил, что Хорватия под готовностью обсуждать с Украиной опыт реинтеграции понимает именно решение гуманитарных вопросов, а также создание условий для уважения культурных, образовательных и языковых прав меньшинств.

Однако некоторые украинские чиновники «препарируют эту тему таким образом, что якобы можно использовать опыт боевых действий», которые были регионе в 90-х, отметил Лавров.

«Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию», - заключил министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что при Зеленском страны «ни на йоту» не продвинулись в реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Париже в 2019 году.