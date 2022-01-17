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1 час назад

Сергей Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине

Глава МИДа России отметил, что, возможно, это был конкурс ведомств.

Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Штатов, как сообщалось, 17 спецслужб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — рассказал Лавров на пресс-конференции.

В минувшую субботу замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times заявила, что Белый дом разработал 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

При этом, по её словам, санкции Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут отличаться друг от друга. «Я не собираюсь предварительно рассказывать об этих сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг», — отметила дипломат.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,Financial Times,
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