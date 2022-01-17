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31 минуту назад

Лавров: для украинского режима никакого плана Б быть не может

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для украинского режима никакого плана Б, кроме выполнения Минских соглашений, быть не может.

Лавров: для украинского режима никакого плана Б быть не может
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для украинского режима никакого плана Б быть не может, есть только Минские соглашения», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии.

Он отметил, что Киев обязан досконально выполнить минские договорённости.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

В ноябре внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что власти Украины вместе с иностранными партнёрами разработали план широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай конфронтации с Россией.

Политика,Алексей Арестович,Сергей Лавров,МИД,
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