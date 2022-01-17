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1 час назад

Путина и Мишустина пригласили в Хорватию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту России Владимиру Путину, а также премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил глава МИД страны Гордан Грлич-Радман, сообщает РИА Новости.

Путина и Мишустина пригласили в Хорватию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, Грлич-Радман находится в России с рабочим визитом с 16 по 19 января. Кроме Москвы хорватская делегация также намерена посетить 18 января Санкт-Петербург.

Ранее в Хорватии заявили, что потребовав от НАТО однозначных гарантий безопасности, Россия запустила "тектонический сдвиг" сил на Западе, перейдя от вечной обороны к дипломатическому наступлению.

"Теперь "игра" полностью изменилась, а коллективный Запад к такому не привык. Отсюда и очевидный разлад, а также противоречащие друг другу заявления западных руководителей, комментирующих российское предложение", — отметил автор издания Geopolitika.news.

Политика,Андрей Пленкович,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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