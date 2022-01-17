Путина и Мишустина пригласили в Хорватию

"Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.