Путина и Мишустина пригласили в Хорватию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту России Владимиру Путину, а также премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом заявил глава МИД страны Гордан Грлич-Радман, сообщает РИА Новости.
"Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину", - сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, Грлич-Радман находится в России с рабочим визитом с 16 по 19 января. Кроме Москвы хорватская делегация также намерена посетить 18 января Санкт-Петербург.
Ранее в Хорватии заявили, что потребовав от НАТО однозначных гарантий безопасности, Россия запустила "тектонический сдвиг" сил на Западе, перейдя от вечной обороны к дипломатическому наступлению.
"Теперь "игра" полностью изменилась, а коллективный Запад к такому не привык. Отсюда и очевидный разлад, а также противоречащие друг другу заявления западных руководителей, комментирующих российское предложение", — отметил автор издания Geopolitika.news.