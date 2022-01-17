Правительство Коми ушло в отставку

Глава Республики Коми Владимир Уйба принял решение отправить в отставку правительство региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на брифинге руководителя региона.

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Уйба не стал конкретизировать, с чем связана отставка правительства, но выразил благодарность коллегам за совместную работу и подчеркнул, что нередко исполнительные органы власти Коми действовали в экстремальных условиях.