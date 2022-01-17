В России рассказали о «кризисе идентичности» ОБСЕ

«ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю. Многие коллеги со мной могут не согласиться, в том числе и старшие товарищи, но с учетом 25-летнего опыта работы в этой организации я могу твердо констатировать, что налицо все признаки не только деградации самой организации и ее структуры, но и кризис ее идентичности», — рассказал дипломат.