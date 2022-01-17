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1 час назад

В России рассказали о «кризисе идентичности» ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдаются признаки деградации. Об этом на брифинге заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

В России рассказали о «кризисе идентичности» ОБСЕ
Фото:  Michael Gottschalk / Globallookpress.com Michael Gottschalk / Globallookpress.com

«ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю. Многие коллеги со мной могут не согласиться, в том числе и старшие товарищи, но с учетом 25-летнего опыта работы в этой организации я могу твердо констатировать, что налицо все признаки не только деградации самой организации и ее структуры, но и кризис ее идентичности», — рассказал дипломат.

Ранее Лукашевич обвинил Запад в спекуляции на тему вторжения России на Украину. По его словам, нагнетание истерии — это попытка сохранить тему в международной повестке и не дать ей «протухнуть». Он отметил, что западные партнеры заняты постоянным поиском новых санкций, и «украинский сюжет очень подходит для этих нелегитимных действий».

Политика,Александр Лукашевич,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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