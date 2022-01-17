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1 час назад

Мишустин анонсировал проблемы для «чёрных лесорубов»

По словам премьера, этому будут способствовать новые правила оборота древесины в России. При этом они не помешают вести законный бизнес.

Мишустин анонсировал проблемы для «чёрных лесорубов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Мишустин напомнил о введении нового порядка прослеживаемости движения древесины, который вступил в силу с 1 января 2022 года.

«На каждую партию лесоматериалов теперь нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде», — отметил глава кабмина.

Он уточнил, что движение древесины «можно теперь отследить через цифровую систему по всему маршруту от лесосеки до предприятий переработки и до таможенных органов».

Председатель правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко лично контролировать эффективность применения ограничительных мер на вывоз «кругляка».

Политика,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,
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