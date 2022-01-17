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1 час назад

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Поездка президента России Владимира Путина в КНР готовится в настоящее время. Китайская сторона обращает пристальное внимание на вопросы обеспечения санитарной безопасности. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

По его словам, процесс подготовки визита Путина в Китай проходит в сложных условиях.

— …Рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки — даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся, — заверил представитель Кремля.

Песков также добавил, в настоящее время российская сторона готовится к переговорам в полном формате.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, что требует гибкой и слаженной подготовки.

Кроме того, по его словам, в Китай может приехать небольшой пул российских журналистов, передает РИА Новости.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине является ошибочным.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,РИА Новости,
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