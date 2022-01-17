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1 час назад

Песков заявил, что Порошенко и другим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следят ли в Кремле за передвижениями бывшего лидера Украины Петра Порошенко и считают ли его виновным с госизмене.

«Мы за этим не следим, он один из оппонентов [президента Украины Владимира] Зеленского, но это не вопрос, чтобы мы пристально следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко на Украине, это мы фиксируем», — сказал Песков.

17 января Порошенко прибыл в Киев через Польшу на самолете авиакомпании Wizz Air. Он должен прийти в суд по делу о государственной измене.

Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подтвердило, что Порошенко проигнорировал попытку вручения ему повестки в суд в аэропорту Киева.

Лишенный паспорта Порошенко пошел на митинг

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

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