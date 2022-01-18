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28 минут назад

NYT: Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

Россия эвакуирует дипломатов из Украины
Фото: ReutersReuters

По словам чиновника, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове. Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.

История с возможным "российским вторжением" на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации.

На днях посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс призвала все политические силы в этой стране объединиться против России. В Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации.

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