Песков: отношения НАТО и России достигли «красной черты» из-за Украины

Отношения НАТО и России достигли «красной черты» в связи с постепенным вторжением организации на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, пишут РИА Новости.

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НАТО продолжает снабжать Украину наступательными и оборонительными вооружениями и заниматься подготовкой украинских военных. Песков уверен, что подобное положение дел — реальная угроза безопасности и стабильности в Европе, и Москва больше не в силах терпеть эту ситуацию.

По словам Пескова, Кремль ясно видит постепенное вторжение НАТО на Украину. Альянс предоставляет ей своих инструкторов, инфраструктуру, запасы наступательного и оборонительного вооружения и обучает украинских военных. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия намерена оставить свои войска у границы с Украиной, так как считает это вынужденной мерой предосторожности и реакцией на недружелюбную атмосферу, созданную НАТО.