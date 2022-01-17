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30 минут назад

Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины

Отношения НАТО и России достигли «красной черты» в связи с постепенным вторжением организации на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, пишут РИА Новости.

Песков: отношения НАТО и России достигли «красной черты» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

НАТО продолжает снабжать Украину наступательными и оборонительными вооружениями и заниматься подготовкой украинских военных. Песков уверен, что подобное положение дел — реальная угроза безопасности и стабильности в Европе, и Москва больше не в силах терпеть эту ситуацию.

По словам Пескова, Кремль ясно видит постепенное вторжение НАТО на Украину. Альянс предоставляет ей своих инструкторов, инфраструктуру, запасы наступательного и оборонительного вооружения и обучает украинских военных. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия намерена оставить свои войска у границы с Украиной, так как считает это вынужденной мерой предосторожности и реакцией на недружелюбную атмосферу, созданную НАТО.

Ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО: эта встреча состоялась после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Россия требовала от Запада прекратить военное сотрудничество организации с постсоветскими странами и отказаться от создания баз на их территории.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,CNN,РИА Новости,
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