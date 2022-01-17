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41 минуту назад

Глава делегации России в Вене Гаврилов призвал генсека ОБСЕ поддержать борьбу с цензурой в Facebook

После блокировки Facebook-страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями руководитель дипломатов Константин Гаврилов обратился за поддержкой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид. Об этом сообщается в аккаунте делегации в Twitter.

Глава делегации РФ обратился в ОБСЕ из-за блокировки Facebook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Просим генерального секретаря ОБСЕ госпожу Хельгу Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу (восстановить аккаунт — прим. ред.). Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку", - пишет Гаврилов.

В то же время заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил в разговоре с "Интерфаксом" применение санкций против Facebook.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь назвал решение соцсети "стопроцентной цензурой".

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Политика,Хельга Шмид,Антон Горелкин,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,ОБСЕ,Интерфакс,
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