Глава делегации РФ обратился в ОБСЕ из-за блокировки Facebook

После блокировки Facebook-страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями руководитель дипломатов Константин Гаврилов обратился за поддержкой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид. Об этом сообщается в аккаунте делегации в Twitter.