Политолог — о войне Украины с РФ: «Малороссию она точно потеряет»

«Если, как говорят на юге Украины, Украине дико, дико, дико повезет, она отделается Малороссией. Но это должно быть необычное везение! Но Малороссию она точно потеряет. Технические детали у Шойгу, не у меня. А вот конечный результат - если, если, если будет небывалый успех для Украины, она отделается только Малороссией», - сказал Кедми в эфире ТВЦ.