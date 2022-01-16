Политолог — о войне Украины с РФ: «Малороссию она точно потеряет»

Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми заявил, что Украина в случае войны с Россией как минимум лишится части своей территории. Об этом он заявил в эфире ТВЦ.
«Если, как говорят на юге Украины, Украине дико, дико, дико повезет, она отделается Малороссией. Но это должно быть необычное везение! Но Малороссию она точно потеряет. Технические детали у Шойгу, не у меня. А вот конечный результат - если, если, если будет небывалый успех для Украины, она отделается только Малороссией», - сказал Кедми в эфире ТВЦ.
Он отметил, что компромисс в отношениях России и Украины может найтись, но без участия Киева. Для этого достаточно договориться с Байденом, а «Зеленский тут ни при чем».
Кедми также сказал, что многие политики на Западе не понимают серьезности намерений России, и это «основано на их очень примитивной психологии»:
«Они говорят: А что Путин сделать может? А что он нам сделает? Ну, вот как шпана на улице говорит: А что ты мне сделаешь?»
По словам Кедми, российская сторона ничем не угрожала США и НАТО на недавних переговорах, это была ее принципиальная позиция. США при этом постоянно перечисляют санкции, угрожая: «А мы вам такое сделаем…»
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о бездоказательных обвинениях Киева в адрес России.