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28 минут назад

Политолог — о войне Украины с РФ: «Малороссию она точно потеряет»

Бывший израильский разведчик, политолог Яков Кедми заявил, что Украина в случае войны с Россией как минимум лишится части своей территории. Об этом он заявил в эфире ТВЦ.

Политолог — о войне Украины с РФ: «Малороссию она точно потеряет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если, как говорят на юге Украины, Украине дико, дико, дико повезет, она отделается Малороссией. Но это должно быть необычное везение! Но Малороссию она точно потеряет. Технические детали у Шойгу, не у меня. А вот конечный результат - если, если, если будет небывалый успех для Украины, она отделается только Малороссией», - сказал Кедми в эфире ТВЦ.

Он отметил, что компромисс в отношениях России и Украины может найтись, но без участия Киева. Для этого достаточно договориться с Байденом, а «Зеленский тут ни при чем».

Кедми также сказал, что многие политики на Западе не понимают серьезности намерений России, и это «основано на их очень примитивной психологии»:

«Они говорят: А что Путин сделать может? А что он нам сделает? Ну, вот как шпана на улице говорит: А что ты мне сделаешь?»

По словам Кедми, российская сторона ничем не угрожала США и НАТО на недавних переговорах, это была ее принципиальная позиция. США при этом постоянно перечисляют санкции, угрожая: «А мы вам такое сделаем…»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о бездоказательных обвинениях Киева в адрес России.

Политика,Яков Кедми,Дмитрий Песков,НАТО,ТВ Центр,
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