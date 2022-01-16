Песков ответил на сообщение СМИ о размещении вооружениях РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о возможности размещения российских вооружений на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Это их слова. Смотрите контекст», - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли такие планы есть у России.

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Песков якобы заявил в интервью телеканалу CNN, что Россия «не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины».

Киев и НАТО в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.