Песков ответил на сообщение СМИ о размещении вооружениях РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о возможности размещения российских вооружений на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это их слова. Смотрите контекст», - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли такие планы есть у России.
Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Песков якобы заявил в интервью телеканалу CNN, что Россия «не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины».
Киев и НАТО в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В Кремле заявили, что войска перемещаются в пределах своей территории, а Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.