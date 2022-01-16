Пушков предрек странам СНГ потерю населения

Бывшие советские республики стремительно теряют население из-за отъезда активных людей за границу. Особенно это процесс заметен на Украине, в Молдавии, Латвии и Литве. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

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«Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отьезда его активной части за рубеж, - общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. В случае с прибалтийскими республиками - таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года», - написал Пушков в Telegram-канале (орфография сохранена – «Рамблер»).

Так он прокомментировал новость о «старении» Молдавии, опубликованную газетой «Комсомольская правда».

Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ подсчитал, что к 2025 году число молодых людей в Молдавии может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Это произойдет из-за спада рождаемости в девяностых и нулевых годах и массового отъезда молодых за рубеж. В 2025 году молодёжь будет составлять только 5% населения.