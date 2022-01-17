В Госдуме предложили нанести предупредительный ядерный удар по США

По задумке, ракеты следует направить на полигон в штате Невада.
Автор идеи депутат Евгений Фёдоров заявил, что там находятся американские военные и нет мирных жителей
«Главное, предупредить их дня за два-три. Это вполне хорошая акция демонстрации серьёзности намерений», — заявил он в эфире YouTube-канала «Национальный курс».
По словам Фёдорова, такие меры повлияют на граждан США и покажут, что угроза ответного удара со стороны России — не блеф.
Законодатель считает, что Москва должна воздействовать на Вашингтон. Он также предложил начать удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием.