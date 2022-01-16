В Кремле ответили на обвинения Украины в кибератаках

Россия непричастна к кибератакам на государственные сайты Украины, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

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По его словам, российским властям известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Москва, однако это «очередное бездоказательное обвинение».

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

14 января произошла атака злоумышленников на сайты украинских министерств и ведомств. На главных страницах ресурсов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках. Из нее следовало, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

США уже предложили Киеву помощь в расследовании и восстановлении после кибератак. Как считает аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист, страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.