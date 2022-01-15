В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
29 минут назад

Антонов рассказал об итогах переговоров РФ с США и НАТО

К настоящему времени переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами и НАТО не дали какого-либо конкретного результата. Такую оценку итогам взаимодействия сторон дал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов рассказал об итогах переговоров РФ с США и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат указал, что РФ намеревается принять решение о целесообразности продолжения такого рода коммуникации с американской стороной и Североатлантическим Альянсом на основе письменных ответов на выдвинутые страной предложения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Москвой. Консультации сторон по российским предложениям, касающимся гарантий безопасности, состоялись в понедельник в Женеве.

Политика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители