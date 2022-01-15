Антонов рассказал об итогах переговоров РФ с США и НАТО

К настоящему времени переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами и НАТО не дали какого-либо конкретного результата. Такую оценку итогам взаимодействия сторон дал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Дипломат указал, что РФ намеревается принять решение о целесообразности продолжения такого рода коммуникации с американской стороной и Североатлантическим Альянсом на основе письменных ответов на выдвинутые страной предложения. Об этом пишет РИА Новости.