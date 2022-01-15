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59 минут назад

Экс-министр Польши призвал наказывать поддерживающих Путина звезд

Запад должен ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина, чтобы противостоять «империализму и российской агрессии». С такой инициативой выступил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial.

Экс-министр Польши призвал наказывать поддерживающих Путина звезд
Фото: EPA/DOMENIC AQUILINAEPA/DOMENIC AQUILINA

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и учёных, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий», — сказал Ващиковский.

Евродепутат считает, что Россия избегает контактов с международными организациями и хочет вести политический диалог лишь с небольшим количеством стран. Поэтому всех, кто каким-либо образом поддерживает внешнюю политику Москвы, необходимо наказать.

«Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», — подчеркнул Ващиковский.

Он также раскритиковал западные страны за «политику умиротворения» и уступки Путину и его «имперским амбициям».

Политика,Витольд Ващиковский,Владимир Путин,Европарламент,
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