Экс-министр Польши призвал наказывать поддерживающих Путина звезд

Запад должен ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина, чтобы противостоять «империализму и российской агрессии». С такой инициативой выступил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial.

Фото: EPA/DOMENIC AQUILINA EPA/DOMENIC AQUILINA

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и учёных, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий», — сказал Ващиковский.

Евродепутат считает, что Россия избегает контактов с международными организациями и хочет вести политический диалог лишь с небольшим количеством стран. Поэтому всех, кто каким-либо образом поддерживает внешнюю политику Москвы, необходимо наказать.

«Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», — подчеркнул Ващиковский.