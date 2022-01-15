Жириновский заявил о смерти Назарбаева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о смерти бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В эфире радио «Комсомольская Правда» на вопрос ведущего «А как вы думаете, жив ли Назарбаев?» Жириновский ответил:
«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день».
По мнению депутата, Назарбаев не мог «так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым».
«Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», - отметил Жириновский.
Назарбаев ни разу не появился на публике с момента массовых протестов и погромов в Казахстане. Это стало поводом для массы слухов. Утверждают, что экс-лидер находится в Китае, Киргизии и ОАЭ, а также, что его якобы похитили и держат в заточении в Казахстане.
Ранее зятья Назарбаева ушли из руководства нефтегазовых госкомпаний.