Жириновский заявил о смерти Назарбаева

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день».

По мнению депутата, Назарбаев не мог «так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым».

Назарбаев ни разу не появился на публике с момента массовых протестов и погромов в Казахстане. Это стало поводом для массы слухов. Утверждают, что экс-лидер находится в Китае, Киргизии и ОАЭ, а также, что его якобы похитили и держат в заточении в Казахстане.