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25 минут назад

В Госдуме назвали бредом сценарии США вторжения России на Украину

Депутат Мария Бутина оценила заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о разработке США сценариев на случай вторжения России на Украину. Об этом она заявила РЕН ТВ.

В Госдуме назвали бредом сценарии США вторжения России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас наказывать, — указала член комитета Госдумы по международным делам. — Большего абсурда в международных отношениях я никогда не видела».

Также Бутина отметила, что действия Вашингтона направлены на собственный пиар, заключающийся в попытках «громче прокричать и придумать яркий лозунг или тезис». При этом, пригрозила она, Москва видит в этом «только сплошные истерики», и «нам это скоро надоест».

15 января Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.

Политика,Мария Бутина,Виктория Нуланд,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,Пентагон,РЕН ТВ,
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