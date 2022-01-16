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56 минут назад

Песков: Россия настаивает на прямом ответе от США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN заявил, что Россия настаивает на получении прямого ответа на свои инициативы по гарантиям безопасности.

"Мы настаиваем": Песков об ожиданиях РФ от США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы настаиваем на получении прямого ответа на наши опасения», — цитирует РИА Новости заявление Пескова.

Он подчеркнул, что на данный момент на границе с Украиной царит высокая напряжённость, что очень опасно для всего континента.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Соединённые Штаты пока не предоставили никаких доказательств касательно обвинений по эскалации вокруг Украины.

«Мы всё ещё ждем доказательств», — сказал Песков.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать риторики, которая может привести к эскалации ситуации.

Политика,Антониу Гутерреш,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,ООН,CNN,РИА Новости,
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