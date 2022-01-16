"Мы настаиваем": Песков об ожиданиях РФ от США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN заявил, что Россия настаивает на получении прямого ответа на свои инициативы по гарантиям безопасности.

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«Мы настаиваем на получении прямого ответа на наши опасения», — цитирует РИА Новости заявление Пескова.

Он подчеркнул, что на данный момент на границе с Украиной царит высокая напряжённость, что очень опасно для всего континента.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Соединённые Штаты пока не предоставили никаких доказательств касательно обвинений по эскалации вокруг Украины.

«Мы всё ещё ждем доказательств», — сказал Песков.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами касательно гарантий безопасности.