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19 минут назад

В Ингушетии ответили Кадырову и высказали ряд претензий

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, потребовавшему сформулировать обвинения в его адрес со стороны ингушского народа. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале ингушской организации, перевод приводит «Фортанга». Претензии Султыгова касаются территориальных споров, высказываний чеченских чиновников в адрес ингушей, а также действий в отношении беженцев из Ингушетии, находившихся в Грозном во время военной кампании.

В Ингушетии ответили Кадырову тремя претензиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Султыгов призвал Кадырова создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней.

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Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом <....> Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру, — приводит издание высказывание представителя «Мекх-Кхел».

Султыгов отметил, что Кадыров ранее обещал «отпустить» территории, где проживал тейп Хашиевых и где расположены ингушские кладбища. По его словам, этот вопрос «не стоит того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди народов».

«Отсчет начался»: Кадыров выдвинул требования ингушскому народу

Общественник также заявил, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учёте, сталкиваются с искусственно созданными препятствиями.

Под разными предлогами их убирают с этого учёта, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это, — отметил Султыгов.

Он также заявил, что чеченские чиновники должны отказаться от нелицеприятных высказываний в адрес ингушского народа.

12 января Кадыров обратился к ингушскому народу в ходе выступления в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте. По его словам, у ингушей есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения. Он потребовал обосновать по законам российского государства или шариата, в чём он виноват. Политик подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Ранее Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5, 8 и 9 лет колонии. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года после митингов, прошедших на центральной площади Магаса. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией.

В середине ноября Кадыров заявил, что ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий.

Политика,Рамзан Кадыров,
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