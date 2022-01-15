Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в шантаже через «Северный поток-2». Он считает, что Россия использует газопровод в геополитической игре для шантажа Европы. Свое мнение политик высказал в интервью «El Confidencial» .

Экс-глава МИД убежден, что «Северный поток-2» должен рассматриваться как политический инструмент. Ващиковский связывает его с вопросами безопасности и ситуацией в Украине.

Ранее колумнисты американской газеты Wall Street Journal (WSJ) заявили, что зависимость европейских стран от российского газа и нефти не позволит им в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы. Обозреватели напомнили, что Россия была главным поставщиком энергоносителей для Европы со времен СССР. Авторы материала убеждены, что после запуска «Северного потока-2» Европа станет еще более зависимой от Москвы.