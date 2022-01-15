В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
16 минут назад

Посольство назвало вбросом заявления Псаки о «вторжении» РФ на Украину

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о начале Россией военного вторжения на территорию Украины в январе — психологическое давление на Москву и информационный вброс. Так ситуацию прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне, пишет РБК.

РФ назвала слова США о «вторжении» на Украину вбросом
Фото: ReutersReuters

Как отметили дипломаты, в американской администрации и Пентагоне в один день прошли два брифинга, посвященных напряженной ситуации вокруг Украины. В посольстве РФ заявили, что власти США «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций» и позволяют себе называть даты «начала операции». Дипломаты подчеркивают, что Штаты не приводят доказательств своим заявлениям.

«Повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — пояснили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что обвинения в адрес России «голословны и не могут иметь никаких подтверждений».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что Россия ищет предлог для «нападения» на Украину и хочет начать операцию «под чужим флагом». Она сообщила, что «вторжение» может начаться «между серединой января и серединой февраля». По ее словам, Россия с помощью различных агентов влияния начала фабриковать в интернете и государственных СМИ провокации, которые должны оправдать начало военного конфликта.

Политика,Администрация США,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители