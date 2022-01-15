РФ назвала слова США о «вторжении» на Украину вбросом

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о начале Россией военного вторжения на территорию Украины в январе — психологическое давление на Москву и информационный вброс. Так ситуацию прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне, пишет РБК.

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Как отметили дипломаты, в американской администрации и Пентагоне в один день прошли два брифинга, посвященных напряженной ситуации вокруг Украины. В посольстве РФ заявили, что власти США «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций» и позволяют себе называть даты «начала операции». Дипломаты подчеркивают, что Штаты не приводят доказательств своим заявлениям.

«Повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — пояснили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что обвинения в адрес России «голословны и не могут иметь никаких подтверждений».