Володин: Грызлова отличают ответственное отношение к делу и эффективность в отстаивании интересов страны

Борис Грызлов хорошо знает Белоруссию, и его там хорошо знают, он на разных должностях участвовал в подготовке решений, направленных на интеграцию двух государств, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение Бориса Грызлова послом России в Республику Беларусь.

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«У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают. На разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию наших государств. На протяжении 8 лет возглавлял Парламентское Собрание Союза Беларуси и России», — сказал спикер журналистам.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Бориса Грызлова отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны, умение вести диалог.

«Хочется пожелать ему успехов», — резюмировал председатель Госдумы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Кандидатура Грызлова, которую согласовал МИД Белоруссии, была одобрена Комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря.