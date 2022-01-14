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36 минут назад

Володин: Грызлова отличают ответственное отношение к делу и эффективность в отстаивании интересов страны

Борис Грызлов хорошо знает Белоруссию, и его там хорошо знают, он на разных должностях участвовал в подготовке решений, направленных на интеграцию двух государств, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение Бориса Грызлова послом России в Республику Беларусь.

Володин: Грызлова отличают ответственное отношение к делу и эффективность в отстаивании интересов страны
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

«У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают. На разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию наших государств. На протяжении 8 лет возглавлял Парламентское Собрание Союза Беларуси и России», — сказал спикер журналистам.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Бориса Грызлова отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны, умение вести диалог.

«Хочется пожелать ему успехов», — резюмировал председатель Госдумы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Кандидатура Грызлова, которую согласовал МИД Белоруссии, была одобрена Комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря.

Борис Грызлов — экс-спикер Госдумы, председатель высшего совета «Единой России». Он награждён орденами Почёта, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» третьей и второй степеней.

Политика,Борис Грызлов,Александр Невский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МИД,
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