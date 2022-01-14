Лавров: Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство

Россия не собирается специально приглашать Казахстан в Союзное государство, так как не имеет привычки «зазывать страны», как сейчас делают на Западе. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем [такое обращение], и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод», — заявил Лавров.
Он также подчеркнул, что в России «вежливые люди», и кого-то зазывать – «не наш метод».
В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.
Идею о вступлении Казахстана в Союзное государство высказали эксперты после резкого обострения обстановки в республике на фоне акций протеста, которые начались 2 января.
Митинги переросли в массовые беспорядки, их участники блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.