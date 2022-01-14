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19 минут назад

Лавров: Казахстан не будут «зазывать» в Союзное государство

Россия не собирается специально приглашать Казахстан в Союзное государство, так как не имеет привычки «зазывать страны», как сейчас делают на Западе. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров: Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем [такое обращение], и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что в России «вежливые люди», и кого-то зазывать – «не наш метод».

В сентябре 2021-го президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

Идею о вступлении Казахстана в Союзное государство высказали эксперты после резкого обострения обстановки в республике на фоне акций протеста, которые начались 2 января.

Митинги переросли в массовые беспорядки, их участники блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,МИД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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