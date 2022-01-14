Лавров: Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января в ходе пресс-конференции прокомментировал слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии и отметил, что у РФ нет привычки кого-то зазывать.

По его словам, привычка зазывать к себе есть у западных коллег, которые зовут «всех подряд» присоединиться к НАТО. Лавров подчеркнул, что для вступления в Союзное государство есть процедура, в соответствии с которой обращение рассматривают конструктивно.