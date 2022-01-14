Чиновников Крыма заставили снимать работу на смартфоны

В ходе совещания регионального правительства глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение чиновникам, выезжая на какой-либо объект, снимать его на камеру. Видеозапись с заседания привел Telegram-канал «Крымский канал».

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«Коллеги, у всех у вас есть мобильные телефоны с камерой, сегодня практически у всех – смартфоны. На каждой встрече сам объект, который вы посещаете, должен был вами отснят», - заявил руководитель региона.

В ходе совещания с членами Совета министров Сергей Аксенов пояснил, что принято решение в 2022 году произвести обход территории городов и поселений во всех регионах Крыма. При этом в Керчи ответственные должностные лица должны выехать на объекты в течение ближайших двух недель, говорится в сообщении на сайте главы Крыма.

«Расчетный объем нагрузки каждого – от 30 до 50 многоквартирных домов. Считаю, что две недели — это абсолютно реальный срок, позволяющий при такой нагрузке встретиться с каждым председателем МКД без исключения. Обход придомовых территорий будет проводиться с обязательной фиксацией на фотокамеру. Полученные материалы будут добавлены в реестр, который упростит определение приоритетности работ на объектах благоустройства в дальнейшем», - пояснил Аксенов.

Он призвал в ходе встреч с местными жителями обратить особое внимание на оценку ими работы управляющих компаний, соответствие тарифов качеству услуг, состояние придомовых территорий и дорожной сети. Итоги работы в Керчи будут подведены 26 января.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев в свою очередь отметил, что на портале правительства региона будет создан раздел для размещения информационных материалов, полученных в ходе таких выездов.