В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
47 минут назад

Чиновников Крыма заставили снимать работу на смартфоны

В ходе совещания регионального правительства глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение чиновникам, выезжая на какой-либо объект, снимать его на камеру. Видеозапись с заседания привел Telegram-канал «Крымский канал».

Чиновников Крыма заставили снимать работу на смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллеги, у всех у вас есть мобильные телефоны с камерой, сегодня практически у всех – смартфоны. На каждой встрече сам объект, который вы посещаете, должен был вами отснят», - заявил руководитель региона.

В ходе совещания с членами Совета министров Сергей Аксенов пояснил, что принято решение в 2022 году произвести обход территории городов и поселений во всех регионах Крыма. При этом в Керчи ответственные должностные лица должны выехать на объекты в течение ближайших двух недель, говорится в сообщении на сайте главы Крыма.

«Расчетный объем нагрузки каждого – от 30 до 50 многоквартирных домов. Считаю, что две недели — это абсолютно реальный срок, позволяющий при такой нагрузке встретиться с каждым председателем МКД без исключения. Обход придомовых территорий будет проводиться с обязательной фиксацией на фотокамеру. Полученные материалы будут добавлены в реестр, который упростит определение приоритетности работ на объектах благоустройства в дальнейшем», - пояснил Аксенов.

Он призвал в ходе встреч с местными жителями обратить особое внимание на оценку ими работы управляющих компаний, соответствие тарифов качеству услуг, состояние придомовых территорий и дорожной сети. Итоги работы в Керчи будут подведены 26 января.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев в свою очередь отметил, что на портале правительства региона будет создан раздел для размещения информационных материалов, полученных в ходе таких выездов.

Ранее глава Минкурортов Крыма раскритиковал «мошенников-классификаторов», которые присвоили некоторым отелям региона звездные категории. Причиной возмущения Вадима Волченко стали фотографий мест размещения, где гостей ждут старые матрасы, ободранная плитка и неотремонтированные душевые.

Политика,Вадим Волченко,Михаил Афанасьев,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители