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47 минут назад

Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО

Вопрос о нерасширении НАТО на восток стал актуальным именно сейчас, поскольку западные страны сами пошли на обострение и не соблюдали данных Москве обязательств, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции. Трансляцию ведет RT.

Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые, мы запрягали очень долго, нам пора ехать. Ждем, пока ямщик на той повозке ответит на наши предложения, тогда поедем», — подчеркнул дипломат, комментируя претензии России по поводу расширения НАТО на восток.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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