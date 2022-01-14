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1 час назад

Правительство отложило рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

Правительство России приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот документ готовился для реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, пишут «Известия».

«Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Голикова уточнила, что власти сохранят доступ в общественные места после 1 февраля для невакцинированных граждан с отрицательным ПЦР.

Также, по словам вице-премьера, минздрав получит полномочия устанавливать срок действия ковидного сертификата гражданам с медотводом от вакцинации.

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Вместе с тем, сообщается, что военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Политика,Видео,Минздрав РФ,Единая Россия,Правительство РФ,газета "Известия",
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