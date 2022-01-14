Правительство России приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот документ готовился для реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, пишут «Известия».

«Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, Голикова уточнила, что власти сохранят доступ в общественные места после 1 февраля для невакцинированных граждан с отрицательным ПЦР.

Также, по словам вице-премьера, минздрав получит полномочия устанавливать срок действия ковидного сертификата гражданам с медотводом от вакцинации.