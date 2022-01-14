«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "Дельта". Сейчас будут новые вызовы, поэтому Правительство совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – сообщила Голикова.