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1 час назад

Голикова заявила об отложении рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Видео

Правительство России приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Об этом заявила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "Дельта". Сейчас будут новые вызовы, поэтому Правительство совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – сообщила Голикова.

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