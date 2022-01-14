В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
34 минуты назад

«Единая Россия» предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщается на сайте ЕР.

«Единая Россия» предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турчак подчеркнул, что законопроект создавали в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с дельта-штаммом, но теперь его вытесняет омикрое-штамм.

«Единая Россия» «внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа».

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», - подчеркнул Турчак.

Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах для транспорта, общепита и некоторых магазинов. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах планировали рассмотреть в январе. «Единая Россия» ознакомилась с поправками, считает их правильными, но полагает, что рассмотрение документа необходимо отложить.

Политика,Вячеслав Володин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители