«Единая Россия» предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщается на сайте ЕР.

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Турчак подчеркнул, что законопроект создавали в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с дельта-штаммом, но теперь его вытесняет омикрое-штамм.

«Единая Россия» «внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа».

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», - подчеркнул Турчак.

Осенью этого года стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах для транспорта, общепита и некоторых магазинов. Сообщалось, что их смогут получить вакцинированные, переболевшие и имеющие медицинский отвод люди.

12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах сняли с рассмотрения парламентом. Это решение он назвал результатом диалога Думы с правительством «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».