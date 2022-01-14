В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
11 минут назад

Правительство РФ раскрыло детали нового закона о QR-кодах

В правительстве России рассказали, какие поправки внесут в законопроект о QR-кодах ко второму чтению законопроекта. В их числе установление сроков действия сертификата для людей с противопоказаниями к прививке от коронавируса.

В правительстве раскрыли детали нового закона о QR-кодах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных», — указано в telegram-канале правительства РФ.

С 1 февраля россияне по-прежнему смогут показывать отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест.

Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре, его одобрили в первом чтении. Подтверждение защиты от коронавируса предложили проверять в общественных местах. Список мет должны определять власти регионов. Такая мера нужна была из-за распространения коронавируса. Инициативу планируют принять до конца января, рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения и собираются доработать.

Политика,Минздрав РФ,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители