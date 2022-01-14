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47 минут назад

Голикова: кабмин отложил рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Правительство РФ решило отложить на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» связан с новыми вызовами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова цитирует «Интерфакс».

Власти отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голикова уточнила, что это совместное с партией «Единая Россия» решение.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.

Политика,Татьяна Голикова,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,Интерфакс,
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