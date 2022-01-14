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18 минут назад

Володин заявил об уникальном оружии России

У России есть уникальное оружие, которого нет ни у одной страны мира, однако Москва не использует это преимущество в диалоге с НАТО. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин заявил об уникальном оружии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ограничительные меры против российской стороны разрушают отношения между государствами, призывая садиться за стол переговоров.

«У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее он рассказал, что конгрессмены должны соблюдать договоренности президента США Джо Байдена и его российского колеги Владимира Путина, которых они достигли в ходе переговоров. Вместе с тем Володин призвал конгрессменов подумать о последствиях подобных действий для Соединенных Штатов. Санкциями Америка не пугает Россию, а только разрушает отношения с ней, отметил спикер Госдумы.

Телефонный разговор президентов РФ и США прошел 30 декабря 2021 года. Их диалог продолжался 50 минут. В рамках беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден подчеркнул, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.

Политика,Армия,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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