У России есть уникальное оружие, которого нет ни у одной страны мира, однако Москва не использует это преимущество в диалоге с НАТО. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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По его словам, ограничительные меры против российской стороны разрушают отношения между государствами, призывая садиться за стол переговоров.

«У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее он рассказал, что конгрессмены должны соблюдать договоренности президента США Джо Байдена и его российского колеги Владимира Путина, которых они достигли в ходе переговоров. Вместе с тем Володин призвал конгрессменов подумать о последствиях подобных действий для Соединенных Штатов. Санкциями Америка не пугает Россию, а только разрушает отношения с ней, отметил спикер Госдумы.