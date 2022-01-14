Программу законопроектов на 2022 год разработали в Госдуме

Стало известно о законопроектах, которые партия предложит для рассмотрения Госдуме в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

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По его словам, все инициативы партии касаются качества жизни россиян и они не должны отличаться по признаку местности, в которой проживает человек. Речь идет о ремонте и модернизации сельских отделений Почты России, закупке школьных автобусов, обновлении парка автомобилей скорой медицинской помощи, строительстве новых школ.

Как отметил Турчак, выделять из этих народных инициатив какие-то более важные будет неправильно.

«Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в «Единую Россию»], — отметил секретарь Генсовета.

Он подчеркнул, что на последнем съезде фракции было решено ежегодно отчитываться о выполнении программы «ЕР».