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42 минуты назад

Постпред России предрек катастрофу без договора РФ и Запада. «Момент истины настал»

Если Россия и Запад не договорятся о «красных линиях» в ближайшее время, могут наступить катастрофические последствия. Об этом предупредил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич после совещания постоянного совета.

Постпред России при ОБСЕ предупредил Запад о катастрофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать», — заявил постпред.

Трансляцию брифинга вел РБК.

Россия заявила о разочаровании в Западе

Лукашевич подчеркнул, что представители России не могли добиться от коллег из ОБСЕ «адекватного ответа или реакции» на предложения Москвы. По словам постпреда, на совещании «все вращалось» вокруг озабоченности партнеров и якобы агрессивного поведения РФ, особенно в контексте Украины.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обещали подготовить для России предложения по безопасности, пишет «Царьград». При этом министр подчеркнул, что иностранные коллеги не умеют искать компромиссы.

Политика,Александр Лукашевич,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ОБСЕ,Царьград ТВ,
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