Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане

«К трагическим последствиям в Казахстане привела скоординированная и поддержанная извне гибридная атака против этой страны с прямым участие вооруженных банд, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — сказала Захарова.

Однако Захарова не обвиняла никакие конкретные страны, в которых вооруженные банды предположительно проходили подготовку. Внимание на это ранее обратил российский политик, эксперт по российско-казахстанским отношениям Роман Юнеман. Он рассказал, что ОДКБ ввели миротворческий корпус на основании «пункта договора, в котором сказано, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех», при этом сам иностранный агрессор назван не был.