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40 минут назад

Захарова рассказала о причинах беспорядков в Казахстане

Массовые беспорядки в Казахстане устроили иностранные вооруженные банды. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга по вопросам внешней политики, сообщает «Лента.ру».

Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К трагическим последствиям в Казахстане привела скоординированная и поддержанная извне гибридная атака против этой страны с прямым участие вооруженных банд, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — сказала Захарова.

Она также отметила, что террористы имели опыт боевых действий.

Однако Захарова не обвиняла никакие конкретные страны, в которых вооруженные банды предположительно проходили подготовку. Внимание на это ранее обратил российский политик, эксперт по российско-казахстанским отношениям Роман Юнеман. Он рассказал, что ОДКБ ввели миротворческий корпус на основании «пункта договора, в котором сказано, что если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех», при этом сам иностранный агрессор назван не был.

Кроме того, во время брифинга представитель МИД сослалась на международный терроризм, подчеркнув, что это угроза является общей для всех стран ОДКБ. О введении войск военного блока Москва уведомила ООН, ОБСЕ и ШОС. Дипломат подчеркнула, что Россия предоставила помощь «братской для нас стране».

Политика,Мария Захарова,ШОС,ООН,МИД,ОБСЕ,Lenta.ru,
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